Акція солідарності з кримчанами пройшла у Києві

КИЇВ. 10 березня. УНН. У Києві в парку імені Тараса Шевченка пройшла акція солідарності з кримчанами. Організатори заходу повідомляли, що виходять на акцію 9 березня, тому що кожен рік в день народження українського поета Шевченка “кримчани демонструють свою солідарність і підтримку незалежної України, ризикуючи потрапити під прес репресивної машини”. Про це повідомляє УНН із посиланням на Крим.Реалії.