Акція солідарності з кримчанами пройшла у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. У Києві в парку імені Тараса Шевченка пройшла акція солідарності з кримчанами. Організатори заходу повідомляли, що виходять на акцію 9 березня, тому що кожен рік в день народження українського поета Шевченка “кримчани демонструють свою солідарність і підтримку незалежної України, ризикуючи потрапити під прес репресивної машини”. Про це повідомляє УНН із посиланням на Крим.Реалії.
Як повідомляє кореспондент Крим.Реалії, на акції зібралося близько 100 чоловік. Присутні виступили на підтримку політв’язнів в Росії і включеному нею Криму.
Багато хто прийшов у футболках на підтримку засудженого в Криму українського активіста Володимира Балуха, якого етапували в колонію сусідньої Росії.
В Україні 9 березня відзначають 205 річницю з дня народження видатного українського поета і художника Тараса Шевченка.
Раніше в Ялті жителі міста поклали квіти до пам’ятника Шевченку. У Сімферополі біля пам’ятника Кобзарю пройшов проросійський мітинг. Пізніше квіти поклали українські активісти.
Як повідомляв УНН, комітет у закордонних справах Палати представників Конгресу США в четвер одноголосно схвалив законопроект, що забороняє вашингтонській адміністрації визнавати Крим російським.