Акция солидарности с крымчанами прошла в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. В Киеве в парке имени Тараса Шевченко прошла акция солидарности с крымчанами. Организаторы мероприятия сообщали, что выходят на акцию 9 марта, потому что каждый год в день рождения украинского поэта Шевченко "крымчане демонстрируют свою солидарность и поддержку независимой Украины, рискуя попасть под пресс репрессивной машины". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.
Как сообщает корреспондент Крым.Реалии на акции собралось около 100 человек. Присутствующие выступили в поддержку политзаключенных в России и включенном ней Крыму.
Многие пришли в футболках в поддержку осужденного в Крыму украинского активиста Владимира Балуха, которого этапировали в колонию соседней России.
В Украине 9 марта отмечают 205 годовщину со дня рождения выдающегося украинского поэта и художника Тараса Шевченко.
Ранее в Ялте жители города возложили цветы к памятнику Шевченко. В Симферополе у памятника Кобзарю прошел пророссийский митинг. Позже цветы положили украинские активисты.
Как сообщал УНН, комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США в четверг единогласно одобрил законопроект, запрещающий вашингтонской администрации признавать Крым российским.