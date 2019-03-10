Акция солидарности с крымчанами прошла в Киеве

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 109345 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 113377 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 116053 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 116761 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 146247 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115893 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140605 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145022 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130402 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130415 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Акция солидарности с крымчанами прошла в Киеве

Акция солидарности с крымчанами прошла в Киеве

Киев  •  УНН

 • 11248 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. В Киеве в парке имени Тараса Шевченко прошла акция солидарности с крымчанами. Организаторы мероприятия сообщали, что выходят на акцию 9 марта, потому что каждый год в день рождения украинского поэта Шевченко "крымчане демонстрируют свою солидарность и поддержку независимой Украины, рискуя попасть под пресс репрессивной машины". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии на акции собралось около 100 человек. Присутствующие выступили в поддержку политзаключенных в России и включенном ней Крыму.

Многие пришли в футболках в поддержку осужденного в Крыму украинского активиста Владимира Балуха, которого этапировали в колонию соседней России.

В Украине 9 марта отмечают 205 годовщину со дня рождения выдающегося украинского поэта и художника Тараса Шевченко.

Ранее в Ялте жители города возложили цветы к памятнику Шевченко. В Симферополе у памятника Кобзарю прошел пророссийский митинг. Позже цветы положили украинские активисты.

Как сообщал УНН, комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США в четверг единогласно одобрил законопроект, запрещающий вашингтонской администрации признавать Крым российским.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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