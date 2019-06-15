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В конгресс США внесли законопроект о сдерживании РФ в Балтии

Киев • УНН

 • 8687 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Конгрессмен-республиканец Майкл Конвэй внес в палату представителей США законопроект, в котором утверждается, что Россия стремится ослабить НАТО и увеличить свою сферу влияния в Европе. В ответ конгрессмен предлагает разработать стратегию по противодействию РФ в странах Балтии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные на сайте конгресса.

В конгресс США внесли законопроект о сдерживании РФ в Балтии

В законопроекте указано требование "комплексной многосторонней оценки военных потребностей стран Балтии для сдерживания агрессии со стороны Российской Федерации и противодействия ей, а также для других целей".

"Российская Федерация стремится ослабить Организацию Североатлантического договора (НАТО) и воссоздать сферу своего влияния в Европе, используя принуждение, запугивание и прямую агрессию. Удержание Российской Федерации от такой агрессии имеет жизненно важное значение для трансатлантической безопасности", - говорится в документе.

Как указано в документе, "незаконная оккупация Крыма Российской Федерацией и ее продолжающееся участие в дестабилизирующей и подрывной деятельности против независимых и свободных государств вызывает все большую обеспокоенность".

"Продолжающаяся оккупация Российской Федерацией грузинских и украинских территорий и неуклонное наращивание военной мощи в Западном военном округе Российской Федерации и Калининграде угрожают миру и стабильности на континенте. Балтийские страны - Эстония, Латвия и Литва - особенно уязвимы для все более агрессивной и подрывной (деятельности - ред.) Российской Федерации", - сказано в документе.

"Соединенные Штаты должны возглавить многосторонние усилия по разработке стратегии, направленной на углубление совместных возможностей с Литвой, Латвией, Эстонией, союзниками по НАТО и другими региональными партнерами, чтобы сдерживать агрессию со стороны Российской Федерации в Балтийском регионе...", - отмечается в законопроекте.

Законопроект внесли в палату представителей 3 июня, он направлен в комитеты по вооруженным силам и иностранным делам.

Напомним, в конгресс США внесли законопроект о санкциях против "Северного потока-2".

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