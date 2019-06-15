У конгрес США внесли законопроект про стримування РФ у Балтії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Конгресмен-республіканець Майкл Конвей вніс в палату представників США законопроект, в якому стверджується, що Росія прагне послабити НАТО і збільшити свою сферу впливу в Європі. У відповідь конгресмен пропонує розробити стратегію з протидії РФ в країнах Балтії. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані на сайті конгресу.
У законопроекті вказана вимога "комплексної багатосторонньої оцінки військових потреб країн Балтії для стримування агресії з боку Російської Федерації та протидії їй, а також для інших цілей".
"Російська Федерація прагне послабити Організацію Північноатлантичного договору (НАТО) і відтворити сферу свого впливу в Європі, використовуючи примус, залякування і пряму агресію. Утримання Російської Федерації від такої агресії має життєво важливе значення для трансатлантичної безпеки", - йдеться в документі.
Як зазначено в документі, "незаконна окупація Криму Російською Федерацією і її подальша участь у дестабілізуючій і підривній діяльності проти незалежних і вільних держав викликає все більшу стурбованість".
"Окупація Російською Федерацією грузинських і українських територій і неухильне нарощування військової потужності в Західному військовому окрузі Російської Федерації і Калінінграді загрожують миру і стабільності на континенті. Балтійські країни - Естонія, Латвія і Литва - особливо уразливі для все більш агресивної і підривної (діяльності - ред.) Російської Федерації", - сказано в документі.
"Сполучені Штати повинні очолити багатосторонні зусилля з розробки стратегії, спрямованої на поглиблення спільних можливостей з Литвою, Латвією, Естонією, союзниками по НАТО та іншими регіональними партнерами, щоб стримувати агресію з боку Російської Федерації в Балтійському регіоні..." - наголошується в законопроекті.
Законопроект внесли в палату представників 3 червня, він спрямований в комітети з питань збройних сил і закордонних справ.
Нагадаємо, у конгрес США внесли законопроект про санкції проти "Північного потоку-2".