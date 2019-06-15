У конгрес США внесли законопроект про стримування РФ у Балтії

КИЇВ. 15 червня. УНН. Конгресмен-республіканець Майкл Конвей вніс в палату представників США законопроект, в якому стверджується, що Росія прагне послабити НАТО і збільшити свою сферу впливу в Європі. У відповідь конгресмен пропонує розробити стратегію з протидії РФ в країнах Балтії. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані на сайті конгресу.