В Конго боевики напали на поселение и убили 18 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Боевики-исламисты группировки "Союзнические демократические силы" (Allied Democratic Forses, ADF) напали на деревню на востоке Конго. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Нападавшие сожгли восемь домов и убили 18 человек.
Атака произошла в Апетине, в отдаленном лесном районе, в нескольких милях от границы с Угандой.
Армия была предупреждена о нападении, но прибыла на место уже после совершения убийств.
Напомним, боевики в ДР Конго убили более 20 человек на востоке страны.