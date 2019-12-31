У Конго бойовики напали на поселення і вбили 18 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Бойовики-ісламісти угруповання "Союзницькі демократичні сили" (Allied Democratic Forses, ADF) напали на село на сході Конго. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Нападники спалили вісім будинків і вбили 18 людей.
Атака сталася в Апетіні, у віддаленому лісовому районі, в декількох милях від кордону з Угандою.
Армія була попереджена про напад, але прибула на місце вже після скоєння вбивств.
Нагадаємо, бойовики в ДР Конго вбили понад 20 осіб на сході країни.