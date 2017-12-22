В конфликт между Данилюком и Луценко должен вмешаться Президент - нардеп

"Это очень серьезная ситуация и в нее должен вмешиваться Президент, потому что прозвучали серьезные обвинения. Здесь надо разобраться кто прав. Меня смущает, что глава Минфина, которого выдвигала наша фракция, не пришел с этими вопросами к нашей фракции и не попросил о помощи. Поэтому я хочу получить ответ от Президента, главы правительства по этой ситуации. И думаю, что здесь надо идти до кадровых выводов", - заявил Гончаренко.

Напомним, министр финансов Александр Данилюк обвиняет Генеральную прокуратуру в попытках препятствовать расследованию по Приватбанка. Глава Минфина заявил, что требует отставки генпрокурора.