У конфлікт між Данилюком та Луценком повинен втрутитися Президент – нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. У конфлікт між міністром фінансів Олександром Данилюком та Генеральним прокурором Юрієм Луценко повинен втрутися Президент України Петро Порошенко. Про це в кулуарах парламенту заяви народний депутат від БПП Олексі Гончаренко, передає кореспондент УНН.
“Це надзвичайно серйозна ситуація і в неї повинен втручатися Президент, бо прозвучали серйозні звинувачення. Тут треба розібратися хто є правий. Мене бентежить, що голова Мінфіну, якого висувала наша фракція не прийшов з цими питаннями до нашої фракції і не попросив про допомогу. Тому я хочу отримати відповідь від Президента, голови уряду щодо цієї ситуації. І думаю, що тут треба іти аж до кадрових висновків”, — заявив Гончаренко.
Нагадаємо, Міністр фінансів Олександр Данилюк звинувачує Генеральну прокуратуру в спробах перешкоджати розслідуванню щодо Приватбанку. Глава Мінфіну заявив, що вимагає відставки генпрокурора.