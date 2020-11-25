В коммунальных медучреждениях Киева подготовлено уже более 1600 коек с подведенным кислородом
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Киеве в коммунальных медучреждениях подготовлено 1639 коек с подведенным кислородом: всего в столице для приема больных COVID-19 подготовлено около 4500 коек. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Столица собственными силами подготовила почти 4,5 тысячи коек в коммунальных медучреждениях для оказания помощи больным коронавирусом (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.). Среди них 1639 коек с подведенным кислородом. В частности: 1158 - с централизованной подачей и 481 - с кислородными концентраторами", - отметил он.
Отмечается, что для увеличения койкомест с подачей кислорода из городского бюджета выделили почти 31 млн гривен.
"Еще более 5,5 млн предусмотрели на закупку кислородных концентраторов. Кроме того, Госбюджет должен предоставить столице 64,3 млн на ремонт систем кислородообеспечения и закупку концентраторов. Почти половину этих средств Киев уже получил", - отметил мэр.
По его словам, за счет денег города и Госбюджета столица сможет до конца года увеличить количество коек с поставкой кислорода до более 3500 (это 80% коечного фонда, определенного для приема больных).
Напомним, в Киеве за сутки обнаружили 980 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, больше всего - в Деснянском районе столицы.
Как ранее сообщалось в УНН, в Украине на 8 часов 25 ноября зафиксирован уже 661 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, за сутки - 13 882.