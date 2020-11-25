У Києві за добу виявили близько 1000 нових випадків COVID-19

"За минулу добу у Києві виявили 980 хворих на коронавірус (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.). Померли 23 людини. Всього коронавірус забрав життя 1196 киян, а підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 62620", - зазначив він.

За його словами, серед тих, хто захворіли:

▪️ 509 жінок (віком від 18 до 89 років);

▪️ 316 чоловіків (від 18 до 89 рокiв);

▪️ 80 дівчаток (від 2 до 17 років);

▪️ 75 хлопчиків (від 2 місяців до 17 років).

Зазначається, що захворіли, зокрема, і 53 медики. До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 70 пацієнтів, інші - перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали у столиці за добу 346 людей. Усього коронавірус подолали 21437 мешканців Києва.

"Найбільше випадків захворювання виявили: у Деснянському – 217, у Дніпровському – 189 та у Солом'янському – 145 районах", - додав Кличко.

Мер столиці наголосив, що продовжується збільшуватися кількість людей, які мають важкий перебіг хвороби.

"У стаціонарах медзакладів міста сьогодні лікуються 2113 хворих на коронавірус (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.). Із них 27 дітей. У важкому стані перебувають 856 пацієнтів. Кисневу підтримку отримують 1123 людини. Під апаратами ШВЛ – 30 хворих", - зауважив він.

Нагадаємо, в Україні на 8 годину 25 листопада зафіксовано вже 661 тисячу випадків коронавірусної хвороби COVID-19, за добу - 13 882.

Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найгіршою епідситуацією, а також регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.