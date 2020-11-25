В Киеве за сутки обнаружили около 1000 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Киеве за сутки обнаружили 980 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, больше всего - в Деснянском районе столицы. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 980 больных коронавирусом (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.). Умерли 23 человека. Всего коронавирус унес жизни 1196 киевлян, а подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 62620", - отметил он.
По его словам, среди тех, кто заболели:
▪️ 509 женщин (в возрасте от 18 до 89 лет);
▪️ 316 мужчин (от 18 до 89 лет);
▪️ 80 девочек (от 2 до 17 лет);
▪️ 75 мальчиков (от 2 месяцев до 17 лет).
Отмечается, что заболели в том числе и 53 медика. В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 70 пациентов, остальные - находятся на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели в столице за сутки 346 человек. Всего коронавирус преодолели 21437 жителей Киева.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили: в Деснянском - 217, в Днепровском - 189 и в Соломенском - 145 районах", - добавил Кличко.
Мэр столицы отметил, что продолжается увеличиваться количество людей, которые имеют тяжелое течение болезни.
"В стационарах медучреждений города сегодня лечатся 2113 больных коронавирусом (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.). Из них 27 детей. В тяжелом состоянии находятся 856 пациентов. Кислородную поддержку получают 1123 человека. Под аппаратами ИВЛ - 30 больных", - отметил он.
Напомним, в Украине на 8 часов 25 ноября зафиксирован уже 661 тысяча случаев коронавирусной болезни COVID-19, за сутки - 13 882.
Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наихудшей эпидситуацией, а также регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.