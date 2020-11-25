У комунальних медзакладах Києва підготовлено вже понад 1600 ліжок з підведеним киснем

"Столиця власними силами підготувала майже 4,5 тисячі ліжок у комунальних медзакладах для надання допомоги хворим на коронавірус (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.). Серед них 1639 ліжок з підведеним киснем. Зокрема: 1158 – з централізованою подачею та 481 – з кисневими концентраторами", - зазначив він.

Зазначається, що для збільшення ліжкомісць з подачею кисню з міського бюджету виділили майже 31 млн гривень.

"Іще понад 5,5 мільйонів передбачили на закупівлю кисневих концентраторів. Крім того, Держбюджет має надати столиці 64,3 млн на ремонти систем киснепостачання та закупівлю концентраторів. Майже половину цих коштів Київ уже отримав", - зазначив мер.

За його словами, за рахунок грошей міста та Держбюджету столиця зможе до кінця року збільшити кількість ліжок з постачанням кисню до понад 3,5 тисяч (Це 80% ліжкового фонду, визначеного для прийому хворих).

Нагадаємо, у Києві за добу виявили 980 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, найбільше - у Деснянському районі столиці.

Як раніше повідомлялося в УНН, в Україні на 8 годину 25 листопада зафіксовано вже 661 тисячу випадків коронавірусної хвороби COVID-19, за добу - 13 882.