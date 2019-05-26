В коммунальных больницах Харькова не хватает почти 200 медсестер
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. В медицинских учреждениях Харькова, которые подчинены Харьковскому городскому совету, образовалось около 200 вакансий младшего медицинского персонала - медсестер и фельдшеров. Об этом сообщил Департамент охраны здоровья Харьковского городского совета в ответе на запрос корреспондента УНН.
По данным Харьковского горсовета, сейчас в коммунальных больницах города больше всего не хватает терапевтов - 10 вакантных должностей, а также врачей-лаборантов - 9 вакансий. Кроме того, остро ощущается нехватка врачей педиатров-неонатологов - 6 вакансий и детских анестезиологов - 4 вакансии. Всего же в горсовете зафиксировали 57 вакантных врачебных должностей.
Впрочем сильнее ощущается в коммунальных учреждениях недостаток младшего медицинского персонала - медсестер и фельдшеров. Так, в настоящее время насчитывается 198 вакантных должностей медсестер и фельдшеров.
При этом в горсовете добавили, что в I квартале текущего года средняя зарплата врача в коммунальных учреждениях города составила 5241 грн.
Напомним, в центрах первичной медико-санитарной помощи различных районов Киева зарплата врачей общей практики семейной медицины достигает 20 тысяч гривен, однако в консультативно-диагностических центрах врачи все еще получают, в среднем, 8 тыс. грн.