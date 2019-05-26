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У комунальних лікарнях Харкова не вистачає майже 200 медсестер

У комунальних лікарнях Харкова не вистачає майже 200 медсестер

Київ • УНН

 • 18975 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. У медичних закладах Харкова, які підпорядковані Харківській міській раді, утворилося майже 200 вакансій молодшого медичного персоналу – медсестер і фельдшерів. Про це повідомив Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради у відповіді на запит кореспондента УНН.

За даними Харківської міськради, наразі в комунальних лікарнях міста найбільше не вистачає терапевтів – 10 вакантних посад, а також лікарів-лаборантів – 9 вакансій. Крім того, гостро відчувається брак лікарів педіатрів-неонатологів – 6 вакансій і дитячих анестезіологів – 4 вакансії. Усього ж в міськраді зафіксували 57 вакантних лікарських посад.

Втім найсильніше відчувається в комунальних закладах нестача молодшого медичного персоналу – медсестер і фельдшерів. Так, наразі налічується 198 вакантних посад медсестер і фельдшерів.

При цьому в міськраді додали, що в І кварталі поточного року середня зарплата лікаря в комунальних закладах міста склала 5241 грн.

Нагадаємо, в центрах первинної медико-санітарної допомоги різних районів Києва зарплата лікарів загальної практики сімейної медицини сягає 20 тисяч гривень, однак в консультативно-діагностичних центрах лікарі все ще отримують, в середньому, 8 тис. грн.

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