В комитете по свободе слова пообещали не устраивать в ВР "гетто" для журналистов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. В парламенте этого созыва не будут создавать “гетто” для журналистов и ограничивать работу СМИ в кулуарах. Об этом в кулуарах парламента заявила народный депутат Украины, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар, передает корреспондент УНН.
“Должна быть обеспечена работа журналистов, которые здесь работают, — им должны быть предоставлены все возможности допуска в кулуары и предоставлены условия для нормальной передачи информации, как в Европарламенте. В этом парламенте этого созыва „гетто“ для журналистов не будет — будет открыто нормальное пространство для работы”, - подчеркнула Сюмар.
Как сообщал УНН, комитет ВР получил письмо от руководителя пресс-службы Аппарата ВР, где в частности говорится о просьбе рассмотреть установление новых более четких критериев, по которым можно лишать аккредитации журналистов и технических работников СМИ, упорядочения работы представителей средств массовой информации в Верховной Раде Украины.
Журналисты написали письмо председателю ВР Андрею Парубию с просьбой не ограничивать их работу в Верховной Раде и не закрывать доступ в кулуары парламента.