В комитете по свободе слова пообещали не устраивать в ВР "гетто" для журналистов

“Должна быть обеспечена работа журналистов, которые здесь работают, — им должны быть предоставлены все возможности допуска в кулуары и предоставлены условия для нормальной передачи информации, как в Европарламенте. В этом парламенте этого созыва „гетто“ для журналистов не будет — будет открыто нормальное пространство для работы”, - подчеркнула Сюмар.

Как сообщал УНН, комитет ВР получил письмо от руководителя пресс-службы Аппарата ВР, где в частности говорится о просьбе рассмотреть установление новых более четких критериев, по которым можно лишать аккредитации журналистов и технических работников СМИ, упорядочения работы представителей средств массовой информации в Верховной Раде Украины.

Журналисты написали письмо председателю ВР Андрею Парубию с просьбой не ограничивать их работу в Верховной Раде и не закрывать доступ в кулуары парламента.