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У комітеті зі свободи слова пообіцяли не влаштовувати у ВР "гетто" для журналістів

У комітеті зі свободи слова пообіцяли не влаштовувати у ВР "гетто" для журналістів

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 липня. УНН. У парламенті цього скликання не будуть створювати “гетто” для журналістів та обмежувати роботу ЗМІ у кулуарах. Про це в кулуарах парламенту заявила народний депутат України, голова комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар, передає кореспондент УНН.

“Має бути забезпечена робота тих журналістів, які тут працюють, — їм мають бути надані всі можливості допуску у кулуари і надані умови для нормальної передачі інформації, як це є в Європарламенті. У цьому парламенті цього скликання „гетто“ для журналістів не буде — буде відкритий нормальний простір для роботи”, — підкреслила В.Сюмар.

Як повідомляв УНН, комітет ВР отримав лист від керівника прес-служби Апарату ВР, де зокрема йдеться про прохання розглянути встановлення нових більш чітких критеріїв, за якими можна позбавляти акредитації журналістів і технічних працівників ЗМІ, упорядкування роботи представників засобів масової інформації у Верховній Раді України.

Журналісти написали лист голові ВР Андрію Парубію з проханням не обмежувати їхню роботу у Верховній Раді й не закривати доступ в кулуари парламенту.

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