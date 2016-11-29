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В Колумбии уточнили, что в авиакатастрофе выжили 6 человек

Киев • УНН

 • 10294 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. По меньшей мере 75 человек погибли в авиакатастрофе самолета, на борту которого находилась часть бразильской футбольной команды "Шапекоенсе", в понедельник вечером. Об этом сообщил мэр Медельина Федерико Гутьеррес, передает УНН со ссылкой на CNN.

В Колумбии уточнили, что в авиакатастрофе выжили 6 человек

Спасатели, прочесывая место с обломками чартерного самолета, нашли шестого выжившего, под фюзеляжем во вторник утром, сообщили чиновники.

Власти сообщили, что по меньшей мере трое футболистов, два члена экипажа и один журналист выжили.

Авиасудно Avro RJ85 летело из Санта-Круса в Боливии в Медельина, когда самолет с 72 пассажирами на борту разбился недалеко от Рионегро в Колумбии, сообщили чиновники гражданской авиации. Девять членов экипажа также были на борту.

Самолет объявил о чрезвычайном положении, находясь между муниципалитетами Ла-Сеха и Ла-Унион, согласно заявлению колумбийских авиационных экспертов. Катастрофа произошла в районе под названием Серро Эль Гордо у Медельина, сообщили чиновники.

Чиновники не уточнили, что произошло с самолетом, но сообщили, что раненые были доставлены в медицинские центры.

Сообщается, что, вероятно, в регионе была турбулентность в связи с грозами и ветрами вокруг гор.

Колумбийским воздушным силам пришлось прервать миссию по поисковой операции на месте аварии из-за неблагоприятных погодных условий, согласно заявлениям колумбийских чиновников.

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