В Колумбии уточнили, что в авиакатастрофе выжили 6 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. По меньшей мере 75 человек погибли в авиакатастрофе самолета, на борту которого находилась часть бразильской футбольной команды "Шапекоенсе", в понедельник вечером. Об этом сообщил мэр Медельина Федерико Гутьеррес, передает УНН со ссылкой на CNN.
Спасатели, прочесывая место с обломками чартерного самолета, нашли шестого выжившего, под фюзеляжем во вторник утром, сообщили чиновники.
Власти сообщили, что по меньшей мере трое футболистов, два члена экипажа и один журналист выжили.
Авиасудно Avro RJ85 летело из Санта-Круса в Боливии в Медельина, когда самолет с 72 пассажирами на борту разбился недалеко от Рионегро в Колумбии, сообщили чиновники гражданской авиации. Девять членов экипажа также были на борту.
Самолет объявил о чрезвычайном положении, находясь между муниципалитетами Ла-Сеха и Ла-Унион, согласно заявлению колумбийских авиационных экспертов. Катастрофа произошла в районе под названием Серро Эль Гордо у Медельина, сообщили чиновники.
Чиновники не уточнили, что произошло с самолетом, но сообщили, что раненые были доставлены в медицинские центры.
Сообщается, что, вероятно, в регионе была турбулентность в связи с грозами и ветрами вокруг гор.
Колумбийским воздушным силам пришлось прервать миссию по поисковой операции на месте аварии из-за неблагоприятных погодных условий, согласно заявлениям колумбийских чиновников.