У Колумбії уточнили, що в авіакатастрофі вижили 6 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Щонайменше 75 людей загинули в авіакатастрофі літака, на борту якого перебувала частина бразильської футбольної команди "Шапекоенсе", в понеділок увечері. Про це повідомив мер Медельїна Федеріко Гутьєррес, передає УНН з посиланням на CNN.
Рятувальники, прочісуючи місце з уламками чартерного літака, знайшли шосту людину, яка вижила, під фюзеляжем у вівторок вранці, повідомили чиновники.
Влада повідомила, що щонайменше троє футболістів, два члени екіпажу і один журналіст вижили.
Авіасудно Avro RJ85 летіло з Санта-Круса у Болівії до Медельїна, коли літак з 72 пасажирами на борту розбився недалеко від Ріонегро у Колумбії, повідомили чиновники цивільної авіації. Дев'ять членів екіпажу також були на борту.
Літак оголосив про надзвичайний стан, перебуваючи між муніципалітетами Ла-Сеха і Ла-Уніон, згідно із заявою колумбійських авіаційних експертів. Катастрофа сталася в районі під назвою Серро Ель Гордо біля Медельїна, повідомили чиновники.
Чиновники не уточнили, що сталося з літаком, але повідомили, що поранені були доставлені в медичні центри.
Повідомляється, що, ймовірно, в регіоні була турбулентність у зв'язку з грозами і вітрами навколо гір.
Колумбійським повітряним силам довелося перервати місію щодо пошукової операції на місці аварії через несприятливі погодні умови, відповідно до заяв колумбійських чиновників.