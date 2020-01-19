В КНДР назначили нового главу МИД - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Новым министром иностранных дел КНДР назначен Ли Сон Гвон, ранее занимавший пост главы Комитета за мирное объединение Родины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
По информации дипломатических источников, Ли Сон Гвон сменил на посту главы МИД Ли Ён Хо, который возглавлял министерство с 2016 года, а всего проработал в сфере внешней политики 38 лет.
Как ожидается, об отставке может быть объявлено официально на мероприятии для иностранных дипломатов, запланированном в Пхеньяне на 23 января.
Напомним, КНДР отказалась от моратория на ядерные испытания и готовит новое оружие.