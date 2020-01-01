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КНДР відмовилася від мораторію на ядерні випробування і готує нову зброю

КНДР відмовилася від мораторію на ядерні випробування і готує нову зброю

Київ • УНН

 • 19200 перегляди

КИЇВ.1 січня. УНН. КНДР більше не вважає себе зобов'язаною продовжувати мораторій на випробування ядерної зброї, заявив лідер країни Кім Чен Ин. Про це повідомляє УНН з посиланням на The New York Times.

"Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив 31 грудня, що його країна більше не відчуває моральних зобов'язань стосовно мораторію на випробування ядерної зброї та далекосяжних балістичних ракет", - ідеться в повідомленні.

Кім Чен Ин повідомив, що "в найближчому майбутньому" світ стане свідком нової стратегічної зброї.

Північна Корея понад два роки не проводила випробування ракет великої дальності та ядерної зброї, і Дональд Трамп часто називає це своїм головним дипломатичним досягненням.

Лідер КНДР оголосив тоді про відповідний мораторій, коли сподівався, що США скасують запроваджені санкції.

Таким чином, припустила газета, нинішня заява з Пхеньяна покликана змусити Трампа напередодні президентських виборів 2020 року почати скасовувати санкції.

Нагадаємо, Microsoft підозрює хакерів з КНДР у викраденні даних американських клієнтів.

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