Microsoft підозрює хакерів з КНДР у викраденні даних американських клієнтів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Корпорація Microsoft вважає, що хакерам з КНДР вдалося викрасти з комп'ютерних мереж її клієнтів в США важливу інформацію. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
Microsoft в грудні подала позов у федеральний суд в штаті Віргінія. У позовній заяві, яка спочатку було засекреченою, стверджується, що два кіберзлочинці отримали несанкціонований доступ до певних важливих комп'ютерних мереж клієнтів компанії. Імена хакерів не розголошуються.
Як стверджує Microsoft, вони входять в хакерське угруповання під назвою Thallium з КНДР, яка активно діє з 2010 року.
Microsoft не уточнює, про яких саме клієнтів йде мова, але вони користувалися її програмним забезпеченням. За даними компанії, Thallium цікавила інформація про держслужбовців, дослідні організації і вчених, які займалися питаннями, що стосуються ядерного нерозповсюдження.
Представники Microsoft домагаються через суд надання їй контролю над деякими мережевими ресурсами, які хакери застосовують для здійснення атак. Позов подано у Віргінії, оскільки саме в цьому штаті зареєстровані деякі сторінки, застосовані хакерами.
Нагадаємо, Microsoft повідомила про атаки хакерів з РФ через принтери.