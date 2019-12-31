Microsoft подозревает хакеров из КНДР в похищении данных американских клиентов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Корпорация Microsoft считает, что хакерам из КНДР удалось похитить из компьютерных сетей ее клиентов в США важную информацию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Microsoft в декабре подала иск в федеральный суд в штате Виргиния. В исковом заявлении, сначала было засекреченной, утверждается, что два киберпреступники получили несанкционированный доступ к определенным важных компьютерных сетей клиентов компании. Имена хакеров не разглашаются.
Как утверждает Microsoft, они входят в хакерская группировка под названием Thallium с КНДР, активно действует с 2010 года.
Microsoft не уточняет, о каких именно клиентов идет речь, но они пользовались ее программным обеспечением. По данным компании, Thallium интересовала информация о госслужащих, исследовательские организации и ученых, которые занимались вопросами, касающимися ядерного нераспространения.
Представители Microsoft добиваются через суд предоставления ей контроля над некоторыми сетевыми ресурсами, которые хакеры используют для осуществления атак. Иск подан в Виргинии, поскольку именно в этом штате зарегистрированные некоторые страницы, применены хакерами.
Напомним, Microsoft сообщила об атаке хакеров из РФ через принтеры.