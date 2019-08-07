Microsoft повідомила про атаки хакерів з РФ через принтери
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Корпорація Microsoft оголосила про атаки російських хакерів - за словами її IT-експертів, зловмисники використовують для проникнення в мережі принтери і VoIP-телефони. Про це компанія повідомила на конференції з безпеки в сфері високих технологій в Лас-Вегасі, передає у вівторок, 6 серпня, агентство DW, інформує УНН.
Виявлені експертами зломи корпоративних мереж змогли бути здійснені, тому що використовували для роботи з приладами не змінені стандартні паролі, а на одному не було встановлено останнє оновлення, попереджає Microsoft.
Фахівці Microsoft вважають, що до атак причетна група кіберзлочинців, відома як Strontium (інші назви - Fancy Bear, APT28 і Sofacy). Раніше її пов'язували з Головним управлінням (ГУ) Генштабу збройних сил Росії. У США стверджують, що вона стояла за кібератакою на передвиборний штаб кандидата в президенти від Демократичної партії Хілларі Клінтон під час президентської виборчої кампанії 2016 року.
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В останній раз Microsoft повідомляла про атаки російських хакерів в лютому - тоді їх об'єктами стали 104 аккаунта співробітників Німецького товариства зовнішньої політики, а також європейських філій Інституту Аспена і Німецького фонду Маршалла Сполучених Штатів (GMF).
В липні компанія Microsoft виявила за останній рік майже 800 кібератак проти політичних організацій, зазначивши, що багато атак були проведені з території Росії, Ірану і КНДР.