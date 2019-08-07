Microsoft повідомила про атаки хакерів з РФ через принтери

КИЇВ. 7 серпня. УНН. Корпорація Microsoft оголосила про атаки російських хакерів - за словами її IT-експертів, зловмисники використовують для проникнення в мережі принтери і VoIP-телефони. Про це компанія повідомила на конференції з безпеки в сфері високих технологій в Лас-Вегасі, передає у вівторок, 6 серпня, агентство DW, інформує УНН.