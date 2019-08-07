Microsoft сообщила об атаках хакеров из РФ через принтеры

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 96371 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 100611 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 129481 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 139497 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 127410 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128720 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130682 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153191 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151148 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140898 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Актуальное
Microsoft сообщила об атаках хакеров из РФ через принтеры

Microsoft сообщила об атаках хакеров из РФ через принтеры

Киев  •  УНН

 • 14215 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Корпорация Microsoft объявила о атаки российских хакеров - по словам ее IT-экспертов, злоумышленники используют для проникновения в сети принтеры и VoIP-телефоны. Об этом компания сообщила на конференции по безопасности в сфере высоких технологий в Лас-Вегасе, передает во вторник, 6 августа, агентство DW, информирует УНН.

Выявленные экспертами взломы корпоративных сетей смогли быть осуществлены, так как использовали для работы приборы с не измененными стандартными паролями, а на одном и вовсе не было установлено последнее обновление, объясняет Microsoft.

Специалисты Microsoft считают, что к атакам причастна группа киберпреступников, известная как Strontium (другие названия — Fancy Bear, APT28 и Sofacy). Ранее ее связывали с Главным управлением (ГУ) Генштаба вооруженных сил России. В США утверждают, что она стояла за кибератаки на предвыборный штаб кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон во время президентской избирательной кампании 2016 года.

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В последний раз Microsoft сообщала об атаках российских хакеров в феврале — тогда их объектами стали 104 аккаунта сотрудников Немецкого общества внешней политики, а также европейских филиалов Института Аспена и Немецкого фонда Маршалла Соединенных Штатов (GMF).

В июле компания Microsoft обнаружила за последний год почти 800 кибератак против политических организаций, отметив, что многие атаки были проведены с территории России, Ирана и КНДР.

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