Microsoft сообщила об атаках хакеров из РФ через принтеры
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Корпорация Microsoft объявила о атаки российских хакеров - по словам ее IT-экспертов, злоумышленники используют для проникновения в сети принтеры и VoIP-телефоны. Об этом компания сообщила на конференции по безопасности в сфере высоких технологий в Лас-Вегасе, передает во вторник, 6 августа, агентство DW, информирует УНН.
Выявленные экспертами взломы корпоративных сетей смогли быть осуществлены, так как использовали для работы приборы с не измененными стандартными паролями, а на одном и вовсе не было установлено последнее обновление, объясняет Microsoft.
Специалисты Microsoft считают, что к атакам причастна группа киберпреступников, известная как Strontium (другие названия — Fancy Bear, APT28 и Sofacy). Ранее ее связывали с Главным управлением (ГУ) Генштаба вооруженных сил России. В США утверждают, что она стояла за кибератаки на предвыборный штаб кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон во время президентской избирательной кампании 2016 года.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гражданин Украины украл у Microsoft 10 млн долларов
В последний раз Microsoft сообщала об атаках российских хакеров в феврале — тогда их объектами стали 104 аккаунта сотрудников Немецкого общества внешней политики, а также европейских филиалов Института Аспена и Немецкого фонда Маршалла Соединенных Штатов (GMF).
В июле компания Microsoft обнаружила за последний год почти 800 кибератак против политических организаций, отметив, что многие атаки были проведены с территории России, Ирана и КНДР.