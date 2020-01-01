КНДР отказалась от моратория на ядерные испытания и готовит новое оружие
Киев • УНН
КИЕВ.1 января. УНН. КНДР больше не считает себя обязанной продлевать мораторий на испытания ядерного оружия, заявил лидер страны Ким Чен Ын. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.
"Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил 31 декабря, что его страна больше не чувствует моральных обязательств по мораторию на испытания ядерного оружия и далеко идущих баллистических ракет", - говорится в сообщении.
Ким Чен Ын сообщил, что "в ближайшем будущем" мир станет свидетелем новой стратегического оружия.
Северная Корея более двух лет не проводила испытания ракет большой дальности и ядерного оружия, и Дональд Трамп часто называет это своим главным дипломатическим достижением.
Лидер КНДР объявил тогда о соответствующем мораторий, когда надеялся, что США отменят введенные санкции.
Таким образом, предположила газета, нынешнее заявление из Пхеньяна призвана заставить Трампа накануне президентских выборов 2020 года начать отменять санкции.
Напомним, Microsoft подозревает хакеров из КНДР в похищении данных американских клиентов.