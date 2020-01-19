У КНДР призначили нового главу МЗС - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Новим міністром закордонних справ КНДР призначений Лі Сон Гвон, який раніше обіймав посаду голови Комітету за мирне об'єднання Батьківщини. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
За інформацією дипломатичних джерел, Лі Сон Гвон змінив на посту глави МЗС Лі Йон Хо, який очолював міністерство з 2016 року, а всього пропрацював в сфері зовнішньої політики 38 років.
Як очікується, про відставку може бути оголошено офіційно на заході для іноземних дипломатів, запланованому в Пхеньяні на 23 січня.
Нагадаємо, КНДР відмовилася від мораторію на ядерні випробування і готує нову зброю.