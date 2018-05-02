В КГГА заявили, что реконструкция Шулявского путепровода идет по плану

"Никакой задержки нет, сейчас там идут работы по уборке МАФов, замене дорожных знаков и тому подобное. Дорога пока не перекрыта, и мы и не планировали перекрывать ее сейчас, наше сообщение неправильно интерпретировали. Дорога будет перекрыта с 1 июня, тогда же и начнется замена дорожного покрытия и активная фаза ремонта", - сообщили в Департаменте.

Реконструкция путепровода продлится примерно 17 месяцев, сколько времени будет перекрыта дорога, пока неизвестно.

Напомним, ранее в КГГА показали схему движения транспорта на время реконструкции Шулявского моста.