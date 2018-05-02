У КМДА заявили, що реконструкція Шулявського шляхопроводу йде за планом
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Реконструкція Шулявського шляхопроводу йде за планом, ніякої затримки немає. Наразі на цій ділянці міняють дорожні знаки, світлофори та прибирають МАФи. Про це у коментарі УНН повідомили у прес-службі Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.
"Ніякої затримки немає, наразі там йдуть роботи з прибирання МАФів, заміни дорожніх знаків тощо. Дорога поки не перекрита, і ми й не планували перекривати її зараз, наше повідомлення неправильно інтерпретували. Дорога буде перекрита з 1 червня, тоді ж і почнеться заміна дорожнього покриття і активна фаза ремонту", - повідомили у Департаменті.
Реконструкція шляхопроводу триватиме приблизно 17 місяців, скільки часу буде перекрита дорога, наразі невідомо.
Нагадаємо, раніше у КМДА показали схему руху транспорту на час реконструкції Шулявського мосту.