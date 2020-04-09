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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 44121 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 52362 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 66720 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 66791 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 78260 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130664 просмотра

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В КГГА назвали фейком информацию из Интернета о киевлянах, которые заболели коронавирусом

В КГГА назвали фейком информацию из Интернета о киевлянах, которые заболели коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 16202 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Информация, распространенная в сети об адресах киевлян, которые заболели коронавирусом - ложная. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, передает УНН.

"В сети время от времени распространяется ложная информация о киевлянах, которые заболели коронавирусом. В частности, недавно появились списки адресов, где якобы живут люди с подтвержденным диагнозом COVID-19. Отмечу, эта информация не соответствует действительности. По обращению города правоохранительные органы проверяют возможные источники ее распространения", - написал Николай Поворозник.

Он подчеркнул, что вся информация о киевлянах, которые находятся в базе Мониторингового центра, защищена и не попадет в открытый доступ.

"Призываю не распространять недостоверную информацию. Все данные по заболеваемости коронавирусом, ограничительные меры, введенные городскими властями для противодействия распространению заболевания, размещены на официальном сайте КГГА. В нынешних условиях мы должны объединить усилия в борьбе с заболеванием, а не распространять фейки", - добавил Николай Поворозник.

Напомним, киевляне, которые нарушили ограничительные меры, введенные для предотвращения распространения коронавируса, уплатили в бюджет уже 100 тысяч гривен штрафов.

Украинские Национальные Новости

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