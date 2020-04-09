В КГГА назвали фейком информацию из Интернета о киевлянах, которые заболели коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Информация, распространенная в сети об адресах киевлян, которые заболели коронавирусом - ложная. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, передает УНН.
"В сети время от времени распространяется ложная информация о киевлянах, которые заболели коронавирусом. В частности, недавно появились списки адресов, где якобы живут люди с подтвержденным диагнозом COVID-19. Отмечу, эта информация не соответствует действительности. По обращению города правоохранительные органы проверяют возможные источники ее распространения", - написал Николай Поворозник.
Он подчеркнул, что вся информация о киевлянах, которые находятся в базе Мониторингового центра, защищена и не попадет в открытый доступ.
"Призываю не распространять недостоверную информацию. Все данные по заболеваемости коронавирусом, ограничительные меры, введенные городскими властями для противодействия распространению заболевания, размещены на официальном сайте КГГА. В нынешних условиях мы должны объединить усилия в борьбе с заболеванием, а не распространять фейки", - добавил Николай Поворозник.
Напомним, киевляне, которые нарушили ограничительные меры, введенные для предотвращения распространения коронавируса, уплатили в бюджет уже 100 тысяч гривен штрафов.