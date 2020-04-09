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У КМДА назвали фейком інформацію з Інтернету про киян, які захворіли на коронавірус

У КМДА назвали фейком інформацію з Інтернету про киян, які захворіли на коронавірус

Київ • УНН

 • 16214 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Інформація, поширена в мережі про адреси киян, які захворіли на коронавірус – неправдива. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає УНН.

“У мережі час від часу поширюється неправдива інформація про киян, які захворіли на коронавірус. Зокрема, нещодавно з’явилися списки адрес, де начебто живуть люди з підтвердженим діагнозом COVID-19. Зазначу, ця інформація не відповідає дійсності. За зверненням міста правоохоронні органи перевіряють можливі джерела її розповсюдження”, - написав Микола Поворозник.

Він підкреслив, що вся інформація про киян, які перебувають у базі Моніторингового центру, захищена та не потрапить у відкритий доступ.

“Закликаю не поширювати недостовірну інформацію. Усі дані щодо захворюваності на коронавірус, обмежувальні заходи, введені міською владою для протидії поширенню захворювання, розміщено на офіційному сайті КМДА. У нинішніх умовах ми маємо об'єднати зусилля у боротьбі з захворюванням, а не поширювати фейки”, - додав Микола Поворозник.

Нагадаємо, кияни, які порушили обмежувальні заходи, впроваджені для упередження поширення коронавірусу, сплатили до бюджету вже 100 тисяч гривень штрафів.

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