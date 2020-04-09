Кияни, які порушили карантин, сплатили майже 100 тисяч грн штрафів - Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Кияни, які порушили обмежувальні заходи, впроваджені для упередження поширення коронавірусу, сплатили до бюджету вже 100 тисяч гривень штрафів. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі одного з телеканалів, передає УНН з посиланням на КМДА.
"На сьогодні поліція склала вже 600 адміністративних протоколів. За декількома стягнули в бюджет міста вже 100 тисяч гривень. Ці кошти стягують через суд, - сказав Кличко. - Люди, які не розуміють закликів дотримуватися обмежувальних заходів, - безвідповідальні і в ставленні до себе, і в ставленні до оточуючих. І тому - нехай платять", - додав мер.
Він зауважив, що тільки від дотримання обмежувальних заходів залежатиме те, як скоро їх послаблять.
Кличко підкреслив, що послаблення обмежувальних заходів розглядатимуть тільки після зниження динаміки захворюваності в столиці.
Нагадаємо, українцям розповіли про їх права при притягненні до адмінвідповідальності за порушення карантину.