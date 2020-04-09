Киевляне, которые нарушили карантин, заплатили почти 100 тысяч грн штрафов - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Киевляне, которые нарушили ограничительные меры, введенные для предотвращения распространения коронавируса, уплатили в бюджет уже 100000 гривен штрафов. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире одного из телеканалов, передает УНН со ссылкой на КГГА.
"На сегодняшний день полиция составила уже 600 административных протоколов. По нескольким взыскали в бюджет города уже 100 000 гривен. Эти средства взимают через суд, - сказал Кличко. - Люди, которые не понимают призывов соблюдать ограничительных мер, - безответственные и по отношению к себе, и к окружающим. и потому - пусть платят", - добавил мэр.
Он отметил, что только от соблюдения ограничительных мер будет зависеть то, как скоро их ослабят.
Кличко подчеркнул, что ослабление ограничительных мер будут рассматривать только после снижения динамики заболеваемости в столице.
Напомним, украинцам рассказали об их правах при привлечении к админответственности за нарушение карантина.