Киевляне, которые нарушили карантин, заплатили почти 100 тысяч грн штрафов - Кличко

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Киевляне, которые нарушили ограничительные меры, введенные для предотвращения распространения коронавируса, уплатили в бюджет уже 100000 гривен штрафов. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире одного из телеканалов, передает УНН со ссылкой на КГГА.