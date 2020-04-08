Украинцам рассказали об их правах при привлечении к админответственности за нарушение карантина

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 89146 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101207 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103339 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102539 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110693 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100050 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104692 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106505 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131452 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130417 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинцам рассказали об их правах при привлечении к админответственности за нарушение карантина

Украинцам рассказали об их правах при привлечении к админответственности за нарушение карантина

Киев  •  УНН

 • 14692 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Украинцам рассказали как действовать и о их правах, которые они имеют при привлечении их к административной ответственности за нарушение карантина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт "Безвозмездной правовой помощи".

Так, если вы нарушили условия карантина, вас могут привлечь к административной ответственности. Поэтому, следует знать следующие правила:

▪️ протокол об административном правонарушении, в случае его оформления, составляется не позднее 24 часов с момента обнаружения лица, совершившего такое правонарушение. Оформляется он в двух экземплярах, один из них вручается лицу, которое привлекается к админответственности под расписку. Протокол подписывается обеими сторонами и при наличии - свидетелями;
▪️ если лицо, привлекаемое к административной ответственности, отказывается подписать протокол, в нем делается соответствующая об этом запись. Вместе с тем, лицо имеет право подать объяснения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу. Она также может изложить причины своего отказа от его подписания;
▪️ при составлении протокола лицу, привлекаемому к административной ответственности, разъясняются его права и обязанности. Об этом делается отметка в протоколе.

Лицо, которое привлекается к административной ответственности, имеет право:
▪️ знакомиться с материалами дела;
▪️ давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства;
▪️ при рассмотрении дела пользоваться юридической помощью адвоката, другого специалиста в области права, который по закону имеет право на предоставление правовой помощи лично или по поручению юридического лица;
▪️ выступать на родном языке и пользоваться услугами переводчика, если не владеет языком, на котором ведется производство;
▪️ обжаловать постановление по делу.

Отмечается, что решение о наложении штрафа принимает исключительно суд.

Напомним, по словам Президента Украины Владимира Зеленского, СБУ и МВД уже отреагировали на нарушение карантина мэром Запорожья.

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