СБУ та МВС уже відреагували на порушення карантину мером Запоріжжя - Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Служба безпеки України та Міністерства внутрішніх справ відреагували на порушення постанови уряду про обмежувальні заходи під час карантину мером Запоріжжя щодо роботи громадського транспорту. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.
"Хочу звернути увагу на ситуацію, коли мер, наприклад Запоріжжя порушує постанову уряду та запускає в місті громадський транспорт. Ці дії вже отримали реакцію Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ", - сказав Зеленський.
Зеленський наголосив, що всі голови усіх українських міст та сіл повинні виконувати обмеження пов’язані з протидією коронавірусу.
Нагадаємо, мер Запоріжжя Володимир Буряк заявив, що громадський транспорт в місті вийде на маршрут й обмеження руху з 6 квітня не буде.
Як повідомлялося, у Києві проїзд за спеціальними перепустками практикують з 23 березня.