У Запоріжжі вирішили не припиняти роботу трапспорту під час карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Міський транспорт у Запоріжжі завтра вийде на маршрути, попри посилення карантинних заходів з 6 квітня. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міський голова Володимир Буряк, передає УНН.
"... з приводу роботи громадського транспорту в Запоріжжі з понеділка.
Так, дійсно, за інформацією Міністерства охорони здоров’я, рекомендовано заборонити роботу транспорту, окрім трамваїв і тролейбусів. Розумію, що така вимушена міра певно правильна. Але! Водночас я знаю, що медикам, комунальникам, працівникам магазинів, аптек і взагалі тим, хто не має змоги працювати дистанційно, потрібно якось добиратися на роботу.
Тому, порадившись із юристами, я прийняв наступне рішення - завтра весь громадський транспорт виходить на маршрути! Керуюся Постановою Кабінету міністрів України від 02 квітня 2020 р. № 255", - написав Буряк.
За його словами, завтра великі автобуси, маршрутки, трамваї та тролейбуси будуть працювати, як і раніше.
"Але, звертаю вашу увагу, що в транспорті можна знаходитися виключно в масці чи респіраторі. Закликаю всіх не виходити з дому без крайньої потреби! Якщо Кабінет міністрів видасть нову постанову - будемо збирати штаб та оперативно приймати відповідні рішення", - написав міський голова.
Як повідомляв УНН, з 6 квітня за рішенням уряду в Україні посилюються заходи безпеки щодо недопущення поширення коронавірусу, зокрема запроваджується масочний режим у громадських місцях.