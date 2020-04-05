В Запорожье решили не прекращать работу трапспорту во время карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Городской транспорт в Запорожье завтра выйдет на маршруты, несмотря на усиление карантинных мер с 6 апреля. Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр Владимир Буряк, передает УНН.
"... по поводу работы общественного транспорта в Запорожье с понедельника.
Да, действительно, по информации Министерства здравоохранения, рекомендуется запретить работу транспорта, кроме трамваев и троллейбусов. Понимаю, что такая вынужденная мера вероятно правильная. Но! В то же время я знаю, что медикам, коммунальщикам, работникам магазинов, аптек и вообще тем, кто не имеет возможности работать дистанционно, нужно как-то добираться на работу.
Поэтому, посоветовавшись с юристами, я принял следующее решение - завтра весь общественный транспорт выходит на маршруты! Руководствуюсь Постановлением Кабинета министров Украины от 2 апреля 2020 № 255", - написал Буряк.
По его словам, завтра большие автобусы, маршрутки, трамваи и троллейбусы будут работать, как и раньше.
"Но, обращаю ваше внимание, что в транспорте можно находиться только в маске или респираторе. Призываю всех не выходить из дома без крайней нужды. Если Кабинет министров выдаст новое постановление - будем собирать штаб и оперативно принимать соответствующие решения", - написал мэр.
Как сообщал УНН, с 6 апреля по решению правительства в Украине усиливаются меры безопасности по недопущению распространения коронавируса, в частности вводится масочный режим в общественных местах.