Українцям розповіли про їх права при притягненні до адмінвідповідальності за порушення карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Українцям розповіли як діяти і права, що вони мають під час притягнення їх до адміністративної відповідальності за порушення карантину. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт "Безоплатної правової допомоги".
Так, якщо ви порушили умови карантину, вас можуть притягнути до адміністративної відповідальності. Тому, варто знати наступні правила:
▪️ протокол про адміністративне правопорушення, у разі його оформлення, складається не пізніше 24 годин з моменту виявлення особи, яка вчинила таке правопорушення. Оформляється він у двох примірниках, один із них вручається особі, яка притягується до адмінвідповідальності під розписку. Протокол підписується обома сторонами та за наявності - свідками;
▪️ якщо особа, яка притягується до адмінвідповідальності, відмовляється підписати протокол, у ньому робиться відповідний про це запис. Разом з тим, особа має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які долучаються до протоколу. Вона також може викласти причини своєї відмови від його підписання;
▪️ під час складання протоколу особі, яка притягується до адмінвідповідальності, роз’яснюються її права і обов’язки. Про це робиться відмітка у протоколі.
Особа, яка притягується до адмінвідповідальності, має право:
▪️ знайомитися з матеріалами справи;
▪️ давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання;
▪️ при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи;
▪️ виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження;
▪️ оскаржити постанову по справі.
Зазначається, що рішення про накладання штрафу приймає виключно суд.
Нагадаємо, за словами Президента України Володимира Зеленського, СБУ та МВС уже відреагували на порушення карантину мером Запоріжжя.