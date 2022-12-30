В КГГА напомнили правила празднования Нового года в условиях военного положения
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Киевская городская власть призывает жителей и гостей столицы соблюдать правила при праздновании Нового года в условиях военного положения. Об этом УНН пишет со ссылкой на заявление Киевской городской администрации.
Детали
В частности, необходимо неукоснительно соблюдать комендантский час, который длится с 23:00 до 05:00. В настоящее время запрещено находиться на улице и других общественных местах.
В КГГА рекомендуют включить сообщения в приложении «Киев Цифровой», что через 60 минут будет напоминать о начале комендантского часа.
Метрополитен в режиме перевозки работает до 22:00, наземный общественный транспорт – до 22:30. При воздушной тревоге наземный транспорт, а также наземные участки метрополитена останавливаются.
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«Выходить на улицу во время комендантского часа можно только чтобы проследовать до ближайшего укрытия в случае объявления воздушной тревоги. Не забывайте, что необходимо иметь с собой документ, удостоверяющий личность. Призываем быть внимательными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги, в частности в период праздников, ведь враг непредсказуем», - отмечают в ведомстве.
В КГГА обращают внимание на то, что в Киеве действует запрет на реализацию фейерверков, салютов и пиротехнических средств, а также их запуск. Соответственно, правоохранители будут реагировать на такие случаи.
Во время новогодних праздников ежесуточно в городе и на объектах коммунальной собственности будут обеспечивать охрану общественного порядка около 230 сотрудников «Муниципальной охраны». Мобильные группы быстрого реагирования будут осуществлять патрулирование закрепленных за ними секторов столицы. Кроме этого, круглосуточно жителям будут оказывать помощь спасатели КАСС.
Дополнение
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