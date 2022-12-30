У КМДА нагадали правила святкування Нового року в умовах воєнного стану
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Київська міська влада закликає жителів та гостей столиці дотримуватися правил при святкуванні Нового року в умовах воєнного стану. Про це УНН пише з посиланням на заяву Київської міської адміністрації.
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Зокрема, необхідно неухильно дотримуватися комендантської години, яка триває із 23:00 до 05:00. У цей час заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях.
У КМДА рекомендують увімкнути повідомлення у застосунку «Київ Цифровий», що за 60 хвилин нагадуватиме про початок комендантської години.
Метрополітен у режимі перевезень працює до 22:00, наземний громадський транспорт – до 22:30. Під час повітряної тривоги наземний транспорт, а також наземні ділянки метрополітену зупиняються.
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«Виходити на вулицю під час комендантської години можна, тільки щоб прослідувати до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Не забувайте, що необхідно мати з собою документ, який посвідчує особу. Закликаємо бути уважними і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, зокрема в період свят, адже ворог непередбачуваний», - наголошують у відомстві.
У КМДА звертають увагу на те, що в Києві діє заборона на реалізацію феєрверків, салютів і піротехнічних засобів, а також їх запуск. Відповідно правоохоронці реагуватимуть на такі випадки.
Під час новорічних свят щодоби в місті та на об’єктах комунальної власності забезпечуватимуть охорону громадського порядку близько 230 співробітників «Муніципальної охорони». Мобільні групи швидкого реагування здійснюватимуть патрулювання закріплених за ними секторів столиці. Крім цього, цілодобово мешканцям надаватимуть допомогу рятувальники КАРС.
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