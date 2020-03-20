В Киевском метрополитене рассказали, как долго не будет работать метро из-за карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Киевский метрополитен не будет работать до 3 апреля, других распоряжений не поступало. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщила начальник информационного центра КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон.
"Есть постановление Кабинета министров, где указано, что метрополитен (не осуществляет - ред.) пассажироперевозки с 17 марта по 3 апреля. Других распоряжений и документов не поступало", - сказала Наталья Макогон.
В информационном центре добавили, что другой информации у них нет.
Напомним, Президента Украины Владимира Зеленского просят восстановить работу метро в Украине.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что метро должно оставаться закрытым.
Также напомним, киевское метро прекратило работу 17 марта.