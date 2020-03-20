У Київському метрополітені розповіли, як довго не працюватиме метро через карантин
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Київський метрополітен не працюватиме до 3 квітня, інших розпоряджень не надходило. Про це в коментарі кореспонденту УНН повідомила начальник інформаційного центру КП “Київський метрополітен” Наталія Макогон.
“Є постанова Кабінету міністрів, де вказано, що метрополітен (не здійснює - ред.) пасажироперевезення з 17 березня до 3 квітня. Інших розпоряджень і документів не надходило”, - сказала Наталія Макогон.
В інформаційному центрі додали, що іншої інформації у них немає.
Нагадаємо, Президента України Володимира Зеленського просять відновити роботу метро в Україні.
Раніше Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначав, що метро має залишатись закритим.
Також нагадаємо, київське метро припинило роботу 17 березня.