Шмигаль: рішення уряду незмінне – метро має бути закритим
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Попри скарги деяких людей та народних депутатів про недієвість закриття метро через великі скупчення людей в іншому громадському транспорті, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду наголосив, що метро залишатиметься закритим, і це один з головних кроків для збереження здоров’я та життя людей. Про це він написав в своєму Telegram-каналі, передає УНН.
"Закриття метро – один з головних кроків для збереження здоров’я та життя людей. Про це наголосив на засіданні Уряду. Щодня метрополітеном у двох містах України користуються приблизно 2 млн громадян. Якщо не спинити цей пасажиропотік, буде велика кількість захворювань. Це ціна слабкості і не прийнятого рішення щодо зупинки метро", - написав Шмигаль.
Він підкреслив, що Велика Британія та Іспанія, які обмежили рух метро, але не припинили його, мають найшвидші темпи поширення хвороби.
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"Рішення Уряду залишається незмінним, метро має бути закритим. Це один з найбільших ризиків зараження на коронавірусну інфекцію", - резюмував Прем’єр.
Нагадаємо, у Київській міській раді розповіли подробиці про зміни у роботі наземного транспорту, що допоможе замінити роботу метрополітену.