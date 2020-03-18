Шмигаль: рішення уряду незмінне – метро має бути закритим

КИЇВ. 18 березня. УНН. Попри скарги деяких людей та народних депутатів про недієвість закриття метро через великі скупчення людей в іншому громадському транспорті, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду наголосив, що метро залишатиметься закритим, і це один з головних кроків для збереження здоров’я та життя людей. Про це він написав в своєму Telegram-каналі, передає УНН.