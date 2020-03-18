Шмыгаль: решение правительства неизменно - метро должно быть закрытым

КИЕВ. 18 марта. УНН. Несмотря на жалобы некоторых людей и народных депутатов относительно неэффективности закрытия метро из-за больших скоплений людей в другом общественном транспорте, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства подчеркнул, что метро будет оставаться закрытым, и это один из главных шагов для сохранения здоровья и жизни людей. Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает УНН.