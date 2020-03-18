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У Києві оприлюднили перелік наземних маршрутів, які замінять зупинений метрополітен

У Києві оприлюднили перелік наземних маршрутів, які замінять зупинений метрополітен

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Вчора, 17 березня, о 23:00 столичний метрополітен закрили на карантин. У Київській міській раді розповіли подробиці про зміни у роботі наземного транспорту, що допоможе замінити роботу метрополітену. Про це повідомляє прес-служба відомства, передає УНН.

“Київський метрополітен призупиняє перевезення пасажирів із 23:00 17 березня попередньо до 3 квітня. У зв’язку із цим, КП „Київпастранс“ нагадує маршрути наземного пасажирського транспорту, що дублюють гілки метро”, — йдеться у повідомленні.

“Звертаємо увагу, що з 18 березня пасажири допускатимуться у транспорт лише у захисних медичних масках”, — підкреслили у пресцентрі.

Відтак, у київміськраді назвали наступні маршрути:

Святошинсько-Броварська гілка метрополітену (червона гілка метрополітену)

Станція метро “Академмістечко” — станція метро “Лісова”

Автобусні маршрути: №№ 2, 24, 46, 62, 114, 115, 118
Тролейбусні маршрути №№ 5,7, 43,50
Трамвайні маршрути №№ 1, 3, 14, 15, 18
Маршрутне таксі № 228

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Сирецько-Печерська гілка метрополітену (зелена гілка метрополітену)

Станція метро “Червоний хутір” — станція метро “Сирець”

Автобусні маршрути: №№ 51, 63, 45, 91
Тролейбусні маршрути: №№ 5, 7, 16, 19, 19Д, 43, 23, 19, 27А, 30, 30к
Трамвайні маршрути: №№ 14, 15, 18
Маршрутне таксі: №№ 220, 516, 155, 166, 500

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Куренівсько-Червоноармійська гілка метрополітену (синя гілка метрополітену)

Станція метро “Героїв Дніпра” — станція метро “Теремки”

Автобусні маршрути: №№ 19, 51, 62, 73, 72, 119
Тролейбусні маршрути: №№ 11,12, 42Д, 43, 45
Трамвайні маршрути: №№ 11, 12, 16, 17, 19
Маршрутне таксі: № 155, 166, 500.

Як повідомляв УНН, столичний метрополітен зупинив свою роботу о 23:00 17 березня.

Нагадаємо, станом на вечір 17 березня в Україні зафіксовано вже 14 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. З-поміж них — два летальних випадки.

Спалах та поширення коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, було вперше помічено у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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