Збитки київському метрополітену повернуть з бюджету міста
Київ • УНН
Київ. 17 березня. УНН. Столичному метрполітену будуть відшкодовані збитки за простій з бюджету міста, про це в ефірі одного з телеканалів повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає УНН.
За його словами, збитки, спричинені закриттям метрополітену, місто вже приблизно прорахувало і буде компенсувати комунальному підприємству недостачу.
"В кінці місяця ( березня-ред.) ми будемо проводити засідання київської міської ради, будемо компенсувати метрополітену ці збитки. Тому, що це - зарплата. В основному зарплата", - сказав Поворозник.
Нагадаємо, за рішенням урядової комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, Київ закриє метрополітен сьогодні, 17 березня, о 23:00, і відкриє, попередньо, 3 квітня.
При цьому, на час припинення роботи київського метро, кількість наземного міського транспорту не збільшиться, оскільки, за розрахунками міської влади, люди будуть залишатися вдома на карантин.