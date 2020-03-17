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Збитки київському метрополітену повернуть з бюджету міста

Збитки київському метрополітену повернуть з бюджету міста

Київ • УНН

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Київ. 17 березня. УНН. Столичному метрполітену будуть відшкодовані збитки за простій з бюджету міста, про це в ефірі одного з телеканалів повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає УНН.

За його словами, збитки, спричинені закриттям метрополітену, місто вже приблизно прорахувало і буде компенсувати комунальному підприємству недостачу.

"В кінці місяця ( березня-ред.) ми будемо проводити засідання київської міської ради, будемо компенсувати метрополітену ці збитки. Тому, що це - зарплата. В основному зарплата", - сказав Поворозник.

Нагадаємо, за рішенням урядової комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, Київ закриє метрополітен сьогодні, 17 березня, о 23:00, і відкриє, попередньо, 3 квітня.

При цьому, на час припинення роботи київського метро, кількість наземного міського транспорту не збільшиться, оскільки, за розрахунками міської влади, люди будуть залишатися вдома на карантин.

Українські Національні Новини

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