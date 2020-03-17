Убытки киевскому метрополитену вернут из бюджета города
Киев • УНН
Киев. 17 марта. УНН. Столичному метрполитену будут возмещены убытки за простой из бюджета города, об этом в эфире одного из телеканалов сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, передает УНН.
По его словам, убытки, нанесенные закрытием метрополитена, город уже примерно просчитал и будет компенсировать коммунальному предприятию недостачу.
"В конце месяца (марта - ред.) мы будем проводить заседание Киевского городского совета, будем компенсировать метрополитену эти убытки. Потому, что это - зарплата. В основном зарплата", - сказал Поворозник.
Напомним, по решению правительственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, Киев закроет метрополитен сегодня, 17 марта, в 23:00, и откроет, предварительно, 3 апреля.
При этом на время прекращения работы киевского метро, количество наземного транспорта не увеличится, поскольку, по расчетам городских властей, люди будут оставаться дома на карантине.