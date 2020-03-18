В Киеве опубликовали перечень наземных маршрутов, которые заменят остановленный метрополитен
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Вчера, 17 марта, в 23:00 столичный метрополитен закрыли на карантин. В Киевском городском совете рассказали подробности об изменениях в работе наземного транспорта, который поможет заменить работу метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает УНН.
“Киевский метрополитен приостанавливает перевозки пассажиров с 23:00 17 марта предварительно до 3 апреля. В связи с этим, КП „Киевпастранс“ напоминает маршруты наземного пассажирского транспорта, дублирующие ветки метро”, — говорится в сообщении.
“Обращаем внимание, что с 18 марта пассажиры будут допускаться в транспорт только в защитных медицинских масках”, — подчеркнули в пресс-центре.
Следовательно, в Киевгорсовете назвали следующие маршруты:
Святошинско-Броварская ветка метрополитена (красная ветка метрополитена)
Станция метро “Академгородок” — станция метро “Лесная”
Автобусные маршруты: №№ 2, 24, 46, 62, 114, 115, 118
Троллейбусные маршруты №№ 5,7, 43,50
Трамвайные маршруты №№ 1, 3, 14, 15, 18
Маршрутное такси № 228
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Сырецко-Печерская ветка метрополитена (зеленая ветка метрополитена)
Станция метро “Красный хутор” — станция метро “Сырец”
Автобусные маршруты: №№ 51, 63, 45, 91
Троллейбусные маршруты: №№ 5, 7, 16, 19, 19Д, 43, 23, 19, 27А, 30, 30к
Трамвайные маршруты: №№ 14, 15, 18
Маршрутное такси: №№ 220, 516, 155, 166, 500
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Куреневско-Красноармейская ветка метрополитена (синяя ветка метрополитена)
Станция метро “Героев Днепра” — станция метро “Теремки”
Автобусные маршруты: №№ 19, 51, 62, 73, 72, 119
Троллейбусные маршруты: №№ 11,12, 42Д, 43, 45
Трамвайные маршруты: №№ 11, 12, 16, 17, 19
Маршрутное такси: № 155, 166, 500.
Как сообщал УНН, столичный метрополитен остановил свою работу в 23:00 17 марта.
Напомним, по состоянию на вечер 17 марта в Украине зафиксировано уже 14 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Среди них — два летальных случая.
Вспышка и распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 были впервые замечены в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.