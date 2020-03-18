Київський метрополітен звернувся до пасажирів на карантині: я без вас сумую
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Комунальне підприємство "Київський метрополітен" іронічно звернулося до пасажирів після закриття підприємства через карантинні антикоронавірусні заходи. Відповідне звернення з'явилося на сторінці Facebook підприємства, передає УНН.
"Привіт! Ну як ви там? Я без вас сумую...", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Київський метрополітен припинив роботу вчора, 17 березня, о 23:00. Метро у столиці не буде працювати до 3 квітня.