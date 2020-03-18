Киевский метрополитен обратился к пассажирам на карантине: я без вас скучаю
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" иронически обратилось к пассажирам после закрытия предприятия через карантинные антикоронавирусные мероприятия. Соответствующее обращение появилось на странице Facebook предприятия, передает УНН.
"Привет! Ну как вы там? Я без вас скучаю...", - говорится в сообщении.
Напомним, Киевский метрополитен прекратил работу вчера, 17 марта, в 23:00. Метро в столице не будет работать до 3 апреля.