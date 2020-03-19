Зеленського просять відновити роботу метро в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Президента України Володимира Зеленського просять відновити роботу метро в Україні, адже це призведе до негативних економічних наслідків. Відповідна петиція №22/089594-еп з'явилася на сайті Глави держави, передає УНН.
“Просимо терміново відновити роботу метрополітенів в Україні. Метрополітени — стратегічні транспортні об’єкти, від роботи яких залежить економіка і безпеки країни. Тривала зупинка роботи цього виду транспорту призведе до негативних економічних та інших наслідків”, — йдеться у тексті петиції.
Також автор петиції зазначає, що для працівників медичних та інших стратегічних установ потрібно ввести пільги або безкоштовний проїзд.
Петиція набрала 20 голосів із 25 000 необхідних. Збір підписів триватиме ще 92 дні.
Додамо, що на сайті Президента є кілька петицій, які стосуються обмежень громадського транспорту в Україні у зв’язку з запровадженням карантину.
Так, Зеленського просять змінити транспортні обмеження і відновити міжмісцеве транспортне сполучення, а також збільшити кількість людей від 10 до 20, які можуть одночасно перебувати у транспортному засобі.
Окрім того, Президента просять запровадити обов’язкове тестування на коронавірус для всіх без винятку громадян задля вчасного виявлення захворювання. Відповідна петиція № 22/089580-еп набрала 28 голосів з 25 000 необхідних. Збір підписів триватиме ще 92 дні.
Нагадаємо, мер міста Києва Віталій Кличко заявив, що у Києві не розглядається можливість часткового відновлення роботи метро, а люди, які про це повідомляють не є фахівцями у цій галузі.